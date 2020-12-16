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Рада змінила межі 11 українських міст

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Верховна Рада України на засіданні у середу прийняла в цілому одинадцять проектів постанов про зміну і встановлення меж низки українських міст, передає кореспондент УНН.

Рада змінила межі 11 українських міст

Так, мова, зокрема, йде про:

▪️ Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Корюківка Корюківського району Чернігівської області,
▪️ Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Радехова Червоноградського району Львівської області,
▪️ Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Великих Мостів Червоноградського району Львівської області,
▪️ Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Рубіжного Сєвєродонецького району Луганської області,
▪️ Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Шполи Звенигородського району Черкаської області,
▪️ Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Городка Хмельницького району Хмельницької області,
▪️ Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Арциза Болградського району Одеської області,
▪️ Проект Постанови про встановлення меж міста Рогатина Івано-Франківського району Івано-Франківської області.

Зі слів голови ВР Дмитра Разумкова, ще у трьох постановах, що надійшли від уряду, були допущені помилки. Народні депутати підтримала наступні постанови з пропозиціями комітету:

▪️ Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Овруча Коростенського району Житомирської області,
▪️ Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Лозова і Лозівського району Харківської області,
▪️ Проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Ніжин і Ніжинського району Чернігівської області.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів ухвалив 7 проектів постанов Верховної Ради України про зміну і встановлення меж окремих міст.

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