Рада йде на тритижневі "канікули" через пандемію

Цитата:

"Внести зміну до календарного плану проведення п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26 січня 2021 року № 1130-IX, щодо роботи Верховної Ради України в березні - квітні 2021 року, передбачивши: тиждень з 29 березня по 2 квітня - робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах)", - йдеться в тексті постанови.

Деталі

Так, відповідно до порядку денного, проведення пленарних засідань було заплановано на тижні з 29 березня по 2 квітня. Післяя цього, з 3 по 9 квітня запланована робота в комітетах. Отже, наступне пленарне засідання заплановане на 13 квітня.

Доповнення

У Києві з 20 березня на три тижні будуть запроваджені суворі карантинні обмеження через поширення коронавірусу. Ці обмеження запроваджуються до 9 квітня включно.