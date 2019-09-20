Рада ухвалила законопроект про скасування пайового внеску при будівництві
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Верховна рада України сьогодні у другому читанні ухвалила законопроект № 1059 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні. Відповідне рішення підтримали 272 народних депутати, передає УНН.
Законопроект № 1059 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в України передбачає поліпшення інвестиційного клімату України за окремими напрямами, обраними внаслідок комплексної оцінки відповідності законодавства України кращим світовим практикам, описаним Групою Світового банку у методології рейтингу Doing Business.
За час підготовки до другого читання до комітету надійшло 122 пропозиції — 9 було враховано, а 113 відхилено.
Нагадаємо, 11 вересня народні депутати у першому читанні підтримали за основу законопроект № 1059 про скасування пайового внеску при будівництві.