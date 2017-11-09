Рада у четвер візьметься за зміни до Бюджету-2017 та може змінити правила приватизації

Також серед іншого парламентарі планують розглянути низку питань економічної політики серед яких проект закону про приватизацію державного майна, внесення змін до законодавства щодо здійснення моніторингу закупівель та щодо стабілізації розрахунків на оптовому ринку електроенергії.

Крім цього депутати мають намір визначитися стосовно низки питань аграрної політики серед яких внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації використання масивів земель сільськогосподарського призначення та визначитися щодо проектів закону про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність та державні символи.

Під час пленарного засідання народні обранці також планують розглянути, зокрема законопроекти про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави, встановлення відповідальності за злочини проти військовослужбовців Державної прикордонної служби, Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони України, реструктуризацію боргів фізичної особи або визнання її банкрутом.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада ухвалила проекту закону “Про приєднання України до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження”.