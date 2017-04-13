Рада у четвер планує звільнити голову Фонду держмайна І.Білоуса

Також серед іншого парламентарі планують розглянути проект постанови про визначення представника Верховної Ради України до складу Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, визначитися стосовно проекту закону про відновлення платоспроможності державних шахт.

Крім цього, депутати серед іншого планують визначитися щодо низки питань правоохоронної діяльності. Зокрема, розглянути у другому читанні зміни до “закону Савченко” та ухвалити рішення щодо змін до переліку об’єктів, які не підлягають приватизації.

Як повідомляв УНН, 10 квітня голова Фонду державного майна України Ігор Білоус подав у відставку.