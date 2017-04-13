Рада в четверг планирует уволить главу Фонда госимущества И.Билоуса

Также среди прочего парламентарии планируют рассмотреть проект постановления об определении представителя Верховной Рады Украины в состав Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, определиться относительно проекта закона о восстановлении платежеспособности государственных шахт.

Кроме этого, депутаты среди прочего планируют определиться по ряду вопросов правоохранительной деятельности. В частности, рассмотреть во втором чтении изменения к "закону Савченко" и принять решение относительно изменений в перечень объектов, не подлежащих приватизации.

Как сообщал УНН, 10 апреля глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус подал в отставку.