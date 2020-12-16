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Рада розгляне питання "ковідних" доплат вірусологам та біохімікам у п'ятницю

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Верховна Рада на пленарному засіданні у середу, 16 грудня, включила до порядку денного законопроект №4464 щодо пільг та підвищення оплати праці професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я. Відповідне рішення підтримали 308 народних депутатів. Нардепи, як очікується, розглянуть законопроект у п’ятницю, 18 грудня, передає кореспондент УНН.

Рада розгляне питання "ковідних" доплат вірусологам та біохімікам у п'ятницю

Рада також підтримала рішення щодо скорочення строку внесення альтернативних проектів.

“Нам запропоновано включити до порядку денного законопроект 4464 та скоротити строки подачі альтернативних, щоб ми могли його розглянути в п’ятницю”, - сказав голова ВР Дмитро Разумков.

Проект закону передбачає можливість надання біологам, мікробіологам, вірусологам, біохімікам, які задіяні у тестуваннях на СOVID-19, “ковідних” доплат та надання соціальних гарантій.

Зокрема, документом пропонується забезпечення фахівців обов'язковим страхуванням за рахунок власника закладу охорони здоров'я, пільгові умови пенсійного забезпечення; пільгове надання житла та забезпечення телефоном тощо.

Зазначимо, цього тижня комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував Верховної Раду України підтримати законопроект №4464 щодо призначення “ковідних” доплат та надання соціальних гарантій біологам, мікробіологам, вірусологам, біохімікам, які залучені в тестуваннях коронавірусної інфекції СOVID-19.

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