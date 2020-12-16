Рада розгляне питання "ковідних" доплат вірусологам та біохімікам у п'ятницю
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Верховна Рада на пленарному засіданні у середу, 16 грудня, включила до порядку денного законопроект №4464 щодо пільг та підвищення оплати праці професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я. Відповідне рішення підтримали 308 народних депутатів. Нардепи, як очікується, розглянуть законопроект у п’ятницю, 18 грудня, передає кореспондент УНН.
Рада також підтримала рішення щодо скорочення строку внесення альтернативних проектів.
“Нам запропоновано включити до порядку денного законопроект 4464 та скоротити строки подачі альтернативних, щоб ми могли його розглянути в п’ятницю”, - сказав голова ВР Дмитро Разумков.
Проект закону передбачає можливість надання біологам, мікробіологам, вірусологам, біохімікам, які задіяні у тестуваннях на СOVID-19, “ковідних” доплат та надання соціальних гарантій.
Зокрема, документом пропонується забезпечення фахівців обов'язковим страхуванням за рахунок власника закладу охорони здоров'я, пільгові умови пенсійного забезпечення; пільгове надання житла та забезпечення телефоном тощо.
Зазначимо, цього тижня комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував Верховної Раду України підтримати законопроект №4464 щодо призначення “ковідних” доплат та надання соціальних гарантій біологам, мікробіологам, вірусологам, біохімікам, які залучені в тестуваннях коронавірусної інфекції СOVID-19.