Рада розгляне питання "ковідних" доплат вірусологам та біохімікам у п'ятницю

Рада також підтримала рішення щодо скорочення строку внесення альтернативних проектів.

“Нам запропоновано включити до порядку денного законопроект 4464 та скоротити строки подачі альтернативних, щоб ми могли його розглянути в п’ятницю”, - сказав голова ВР Дмитро Разумков.

Проект закону передбачає можливість надання біологам, мікробіологам, вірусологам, біохімікам, які задіяні у тестуваннях на СOVID-19, “ковідних” доплат та надання соціальних гарантій.

Зокрема, документом пропонується забезпечення фахівців обов'язковим страхуванням за рахунок власника закладу охорони здоров'я, пільгові умови пенсійного забезпечення; пільгове надання житла та забезпечення телефоном тощо.

Зазначимо, цього тижня комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував Верховної Раду України підтримати законопроект №4464 щодо призначення “ковідних” доплат та надання соціальних гарантій біологам, мікробіологам, вірусологам, біохімікам, які залучені в тестуваннях коронавірусної інфекції СOVID-19.