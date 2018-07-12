Рада ратифікувала угоду з Нідерландами щодо переслідування винних у збитті МН17
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Королівством Нідерландів про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН17 малайзійських авіаліній 17 липня 2014 року. Парламентарі 241 голосом ухвалили відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Як зазначається у пояснювальній записці, ратифікація та імплементація положень Угоди у національне законодавство України визначить порядок співробітництва та забезпечить необхідний рівень взаємодії між компетентними органами України та Нідерландів з метою ефективного переслідування та засудження осіб, винних у збитті літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній 17 липня 2014 року.
Набуття чинності угодою запровадить ефективний механізм співробітництва компетентних органів обох держав при розслідуванні злочинів, пов’язаних зі збиттям літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній 17 липня 2014 року.
Нагадаємо, парламент Нідерландів визнав провину Росії за збиття МН17.
Як повідомляв УНН, літак компанії Malaysia Airlines рейсу MH17 був збитий на сході України 17 липня 2014 року. В авіакатастрофі загинули всі 298 чоловік, що перебували на борту.