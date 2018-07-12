Рада ратифицировала соглашение с Нидерландами о преследовании виновных в трагедии МН17

Как отмечается в пояснительной записке, ратификация и имплементация положений Соглашения в национальное законодательство Украины определит порядок сотрудничества и обеспечит необходимый уровень взаимодействия между компетентными органами Украины и Нидерландов с целью эффективного преследования и осуждения лиц, виновных в сбивании самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года.

Вступления в силу соглашения введет эффективный механизм сотрудничества компетентных органов обоих государств при расследовании преступлений, связанных с сбиванием самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года.

Напомним, парламент Нидерландов признал вину России за сбивание МН17.

Как сообщал УНН, самолет компании Malaysia Airlines рейса MH17 был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту.