Рада ратифицировала соглашение с Нидерландами о преследовании виновных в трагедии МН17

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 44424 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104124 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 125967 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133384 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169787 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153601 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141293 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130473 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181742 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118338 просмотра

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Рада ратифицировала соглашение с Нидерландами о преследовании виновных в трагедии МН17

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 июля. УНН. Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Королевством Нидерландов о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных с сбиванием самолета рейса МН17 малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года. Парламентарии 241 голосом приняли соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.

Как отмечается в пояснительной записке, ратификация и имплементация положений Соглашения в национальное законодательство Украины определит порядок сотрудничества и обеспечит необходимый уровень взаимодействия между компетентными органами Украины и Нидерландов с целью эффективного преследования и осуждения лиц, виновных в сбивании самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года.

Вступления в силу соглашения введет эффективный механизм сотрудничества компетентных органов обоих государств при расследовании преступлений, связанных с сбиванием самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года.

Напомним, парламент Нидерландов признал вину России за сбивание МН17.

Как сообщал УНН, самолет компании Malaysia Airlines рейса MH17 был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту.

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