Рада ратифікувала конвенцію Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Верховна Рада ратифікувала конвенцію Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями. Відповідний законопроект підтримали 227 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Як зазначається у пояснювальній записці, конвенція спрямована на попередження, виявлення та застосування санкцій проти національного чи транснаціонального маніпулювання національними і міжнародними спортивними змаганнями, а також сприяє національному та міжнародному співробітництву проти маніпулювання спортивними змаганнями між відповідними державними органами та з організаціями, залученими до спорту і ставок на спортивні змагання.
Конвенція зобов'язує держави здійснити комплекс заходів щодо налагодження внутрішньодержавної та міжнародної взаємодії з питань запобігання та протидії маніпулюваннями під час спортивних змагань, зокрема у зв'язку зі ставками на спортивні змагання, виявлення правопорушень під час організації та проведення спортивних змагань, що мали наслідком маніпулювання спортивними змаганнями, притягнення до відповідальності винних у вчиненні зазначених правопорушень фізичних та юридичних осіб.