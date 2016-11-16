Рада ратифицировала конвенцию Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Верховная Рада ратифицировала конвенцию Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями. Соответствующий законопроект поддержали 227 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Как отмечается в пояснительной записке, конвенция направлена на предупреждение, выявление и применение санкций против национального или транснационального манипулирования национальными и международными спортивными соревнованиями, а также способствует национальному и международному сотрудничеству против манипулирования спортивными соревнованиями между соответствующими государственными органами и организациями, привлеченными к спорту и ставок на спортивные соревнования.
Конвенция обязывает государства осуществить комплекс мер по налаживанию внутригосударственного и международного взаимодействия по вопросам предотвращения и противодействия манипулированию во время спортивных соревнований, в том числе в связи со ставками на спортивные соревнования, выявлению правонарушений во время организации и проведения спортивных соревнований, которые имели место в результате манипулирования спортивными соревнованиями, привлечению к ответственности виновных в совершении указанных правонарушений физических и юридических лиц.