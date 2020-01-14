Рада попередньо змінила законодавство щодо соцзахисту військових та їх сімей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Рада ухвалила за основу законопроект про внесення змін до законодавства щодо соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей. Відповідне рішення підтримали 340 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проект Закону №2343 про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" передбачається врегулювати питання щодо впорядкування питань, пов’язаних з наданням відпусток військовослужбовцям, уточнення окремих питань реалізації права військовослужбовців на забезпечення житлом.
У законопроекті пропонується виключити пункт про звільнення з військової служби достроково військовослужбовців, сім’ї яких втратили годувальника і не мають інших працездатних членів та членів сім’ї з самостійним заробітком.
Окрім того, законопроектом пропонується визначити мінімальний розмір посадового окладу військовослужбовця (крім військовослужбовця строкової служби) не меншим розміру двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, а мінімальний розмір окладу за військовим званням – одного розміру такого прожиткового мінімуму.
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Також законопреокт змінює тривалість відпусток військовослужбовців. Зокрема, під час воєнного стану або на початку воєнних дій відпустка із збереженням грошового забезпечення може бути тривалість не більше 15 діб, раніше у законі було визначено не більше 10 діб.
Згідно тексту законопроекту, дружині (чоловіку) військовослужбовця щорічна основна відпустка за її (його) бажанням надається у зручний для неї (нього) час одночасно із щорічною основною відпусткою військовослужбовця.
Також парламентарі скоротили на половину строки підготовки законопроекту до другого читання. Відповідне рішення підтримали 270 народних депутатів.
Як повідомляв УНН раніше, 28 листопада, відбулось засідання спільної робочої групи Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки та Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів з метою обговорення та напрацювання пропозицій до проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" №2343.