Рада підтримала законопроект щодо підстав для відсутності нардепа на засіданнях
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу проект закону №3642 про внесення змін до законодавства щодо підстав відсутності народних депутатів України на пленарних засіданнях ВРУ та засіданнях комітетів ВРУ. Відповідне рішення підтримав 321 народний депутат України, передає кореспондент УНН.
Законопроектом передбачається, що підставою для відсутності народного депутата на пленарних засіданнях ВР з поважних причин є:
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- виконання народним депутатом у цей час доручень ВР, голови ВРУ,
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- відрядження, участь у заходах, що здійснюються у межах роботи постійних делегацій,
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- тимчасова непрацездатність;
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- отримання послуг у сфері охорони здоров’я,
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- відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, народженням дитини, для догляду за дитиною, відпустка у зв'язку з одруженням, із смертю рідних, інші обставини, коли згідно з законодавством працівнику надається відпустка,
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- документально підтверджені транспортні перешкоди.
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Також зазначається, що поважними причинами відсутності народного депутата на пленарному засіданні ВР є й інші причини, про які народний депутат завчасно, але не пізніше дня проведення наступного пленарного засідання, має повідомити голову ВРУ шляхом подання заяви.
Окрім того, якщо упродовж однієї чергової сесії ВР без поважних причин нардеп не бере особистої участі у більш як 30% голосувань при ухваленні рішень ВР на пленарних засіданнях або у більш як 50% засідань комітету ВР, до складу якого його обрано, йому не відшкодовуються витрати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць.
Нагадаємо, ВРУ визначила як невідкладний та скоротила строки підготовки альтернативних законопроектів до законопроекту про внесення змін до Регламенту ВР та законів щодо підстав відсутності нардепів на пленарних засіданнях та засіданнях комітетів Ради.
Як повідомляв УНН раніше, через прогули наприкінці 2019 року п’ятому президенту України Петру Порошенку, голові партії “Слуга народу”, заступнику голови фракції Олександру Корнієнку, нардепу від фракції “Слуга народу” Олександру Дубінському та ще 78 нардепам припинено відшкодування витрат на загальну суму понад 3 млн грн.