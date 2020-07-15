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Рада поддержала законопроект относительно оснований для отсутствия нардепа на заседаниях

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона №3642 о внесении изменений в законодательство относительно оснований отсутствия народных депутатов Украины на пленарных заседаниях ВРУ и заседаниях комитетов ВРУ. Соответствующее решение поддержал 321 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроектом предусматривается, что основанием для отсутствия народного депутата на пленарных заседаниях ВР по уважительным причинам являются:

  • выполнение народным депутатом в это время поручений ВР, председателя ВРУ,
  • командировки, участие в мероприятиях, осуществляемых в рамках работы постоянных делегаций,
  • временная нетрудоспособность;
  • получение услуг в сфере здравоохранения,
  • отпуск в связи с беременностью и родами, рождением ребенка, по уходу за ребенком, отпуск в связи с бракосочетанием, со смертью родных, другие обстоятельства, когда согласно законодательству работнику предоставляется отпуск,
  • документально подтвержденные транспортные препятствия.

Также отмечается, что уважительными причинами отсутствия народного депутата на пленарном заседании ВР есть и другие причины, о которых народный депутат заблаговременно, но не позднее дня проведения следующего пленарного заседания, должен сообщить председателю ВРУ путем подачи заявления.

Кроме того, если в течение одной очередной сессии ВР без уважительных причин нардеп не берет непосредственного участия в более 30% голосований при принятии решений ВР на пленарных заседаниях или в более 50% заседаний комитета ВР, в состав которого он избран, ему не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Напомним, ВРУ определила как неотложный и сократила сроки подготовки альтернативных законопроектов к законопроекту о внесении изменений в Регламент ВР и законы относительно оснований отсутствия нардепов на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов Рады.

Как сообщал УНН ранее, из-за прогулов в конце 2019 года пятому президенту Украины Петру Порошенко, председателю партии "Слуга народа", заместителю председателя фракции Александру Корниенко, нардепу от фракции "Слуга народа" Александру Дубинскому и еще 78 нардепам прекращено возмещение расходов на общую сумму более 3 млн грн.

Украинские Национальные Новости

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