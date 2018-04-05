Рада хоче змусити дрібних фермерів працювати "на кишеню" олігархів - Агрорада

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Вчора, 4 квітня, парламентський комітет з питань податкової та митної політики ВР підтримав на засіданні законопроект 7403-д, який передбачає відшкодування ПДВ тільки для тих сільгоспвиробників, які самостійно експортують сою. Про це під час прес-конференції заявив заступник голови Всеукраїнського аграрного ради Михайло Соколов, передає УНН.

"Документом передбачається, що ПДВ при експорті сої і ріпаку відшкодовуватися буде за однієї умови - якщо цей експорт здійснює сам сільгоспвиробник. Насправді за цим прекрасним фасадом - огидне нутро. Суть в тому, що самі експортувати сою та ріпак можуть тільки великі підприємства. Маленький фермер експортувати сою та ріпак не може, тому що він не може сформувати партію близьку до тієї, яка потрібна для експорту", - розповів він.

Цим законопроектом пропонується зобов'язати українського фермера працювати на "кишеню" великого підприємця, підкреслив М.Соколов.

"Законопроект в існуючій редакції спрямований на те, щоб великі господарства, ті ж олігархи, холдинги, які вже володіють переробкою, відправляли на експорт сою, яку вони виростили, і отримували за це відшкодування ПДВ. А маленькі фермери, в свою чергу, будуть змушені віддавати великим компаніям сою на переробку. Купуючи за заниженою ціною сою у фермера, великі підприємства експортуватимуть продукт, і отримувати за це додаткове відшкодування ПДВ.

Ідея залишилася колишньою - змусити малих фермерів заплатити за те, щоб повністю завантажилися потужності наших найбагатших українців, щоб вони могли експортувати сою та ріпак і на цьому заробляти. Суть законопроекту - робимо все за рахунок малого фермера", - резюмував він.

Нагадаємо, у вівторок, 3 квітня аграрії вийшли під стіни парламенту на черговий протест проти "соєвих правок", або як їх ще називають "правок Хомутинніка". Вони впевнені, що саме Хомутиннік ініціював в грудні минулого року зміни до Податкового кодексу України в частині скасування відшкодування ПДВ при експорті сої та ріпаку, щоб збільшити прибутковість власного агрохолдингу "Кернел", який переробляє олійні культури.

Раніше УНН повідомляв, що відшкодування ПДВ "Кернел" за три місяці перевищило вже 2 млрд грн.

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