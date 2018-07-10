Рада дозволила великим зернотрейдерам переполовинити субсидії фермерів

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Депутатський корпус підтримав "хотілки" народного депутата Віталія Хомутинніка і дозволив великим зернотрейдерам купувати залізничні вагони за рахунок субсидій фермерів. Про це в коментарі УНН розповів член аграрного Комітету ВР, народний депутат Петро Юрчишин.

"Мені шкода, що так сталося, що депутати в залі віддали голоси. Але що маємо, то маємо. На жаль, депутатський корпус це вирішив і віддав голоси на підтримку Хомутинніка", - зазначив він.

Йдеться про прийнятий законопроекті № 7010, який після внесених поправок Олега Кришина став регулювати не тільки "єдине вікно" на митниці, а й сферу АПК, дозволивши, зокрема, великим зернотрейдерам купувати залізничні вагони за рахунок субсидій фермерів. Якщо документ підпише Президент, закупівля вагона буде прирівняна до закупівлі трактора і великі зернотрейдери будуть претендувати на компенсації з бюджету.

Депутати вважають, що руками Кришина поправку вніс Віталій Хомутиннік - власник агрохолдингу "Кернел".

Втім, закупити транспортні засоби за рахунок Держбюджету намагався не тільки він. "Нібулон" просив баржі, а автоперевізники - вантажні машини, розповів член аграрного Комітету ВР, народний депутат Леонід Козаченко.

"Автомобільні перевізники - дві асоціації звернулися з тією ж пропозицією, що давайте на вантажні автомобілі, які перевозять, зробимо таку ж компенсацію. Відразу компанія "Нібулон" поставила питання про те, що давайте баржі річкові, які возять зерно по річках, будемо точно так само компенсувати.

Але розумієте, якщо це все починати робити - виникне багато спірних питань, тому що вагоном зерновим можна перевозити велику кількість вантажів несільськогосподарського призначення. Точно так само як і баржами, і автомобілями", - сказав він.

У підсумку вийде, що гроші Держбюджету, виділені фермерам на закупівлю тракторів великі зернотрейдери витратять на вагони "подвійного призначення", додав він.

"Я проти цього. І не тільки аграрії звернулися до Президента з вимогою ветувати поправку, але і депутати. Я, наприклад, ставив свій підпис в листі і до Глави парламенту, і в Комітети, в тому числі профільний - щоб негайно це питання проголосували в парламенті, тому що воно порушує дуже багато спірних моментів і створює проблеми в розвитку не тільки аграрного сектора, але і в цілому економіки держави", - підсумував Козаченко.

Нагадаємо, законопроект № 7010 прийнято всупереч протестам Антикорупційного Комітету та юридичного управління парламенту.

Аграрії просять Президента ветувати поправку до закону про "єдине вікно", що дає можливість великим агрохолдингам купувати собі залізничні вагони за бюджетні кошти.

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