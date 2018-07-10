Рада разрешила крупным зернотрейдерам переполовинить субсидии фермеров

“Мне жаль, что так случилось, что депутаты в зале отдали голоса. Но что имеем, то имеем. К сожалению, депутатский корпус это решил и отдал голоса в поддержку Хомутынника”, — отметил он.

Речь идет о принятом законопроекте № 7010, который после внесенных поправок Олега Кришина стал регулировать не только “единое окно” на таможне, но и сферу АПК, разрешив, в частности, крупным зернотрейдерам закупать ж/д вагоны за счет субсидий фермеров. Если документ подпишет Президент, закупка вагона будет приравнена к закупке трактора и крупные зернотрейдеры будут претендовать на компенсации из бюджета.

Депутаты полагают, что руками Кришина поправку внес Виталий Хомутынник — собственник агрохолдинга “Кернел”.

Впрочем, закупить транспортные средства за счет Госбюджета пытался не только он. “Нибулон” просил баржи, а автоперевозчики — грузовые машины, рассказал член аграрного Комитета ВР, народный депутат Леонид Козаченко.

“Автомобильные перевозчики — две ассоциации обратились с тем же предложением, что давайте на грузовые автомобили, которые перевозят, сделаем такую ​​же компенсацию. Сразу компания „Нибулон“ поставила вопрос о том, что давайте баржи речные, которые возят зерно по рекам, будем точно так же компенсировать.

Но понимаете, если это все начинать делать — возникнет много спорных вопросов, потому что вагоном зерновым можно перевозить большое количество грузов несельскохозяйственного назначения. Точно так же как и баржами, и автомобилями”, — сказал он.

В итоге получится, что деньги Госбюджета, выделенные фермерам на закупку тракторов крупные зернотрейдеры потратят на вагоны “двойного назначения”, добавил он.

“Я против этого. И не только аграрии обратились к Президенту с требованием ветировать поправку, но и депутаты. Я, например, ставил свою подпись в письме и к Главе парламента, и в Комитеты, в том числе профильный — чтобы немедленно этот вопрос проголосовали в парламенте, потому что он нарушает очень много спорных моментов и создает проблемы в развитии не только аграрного сектора, но и в целом экономики государства”, — подытожил Козаченко.

Напомним, законопроект № 7010 принят вопреки протестам Антикоррупционного Комитета и юридического управления парламента.

Аграрии просят Президента ветировать поправку к закону о “едином окне”, которая дает возможность крупным агрохолдингам покупать себе железнодорожные вагоны за бюджетные средства.