Рада безпеки Ірану поклала провину за антиурядові протести на Вашингтон, Лондон та Ер-Ріяд
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані заявив, що протестні акції в Ісламській Республіці проходять у рамках “опосередкованої війни”, яку ведуть з Тегераном ряд країн, повідомляє УНН з посиланням на агентство Tasnim.
Шамхані зазначив, що за протестами у країні стоять США, Великобританія і Саудівська Аравія. За його словами, вони керують кампаніями у соціальних мережах, які впливають на проведення протестних акцій.
“На основі нашого аналізу, близько 27% нових хештегів, спрямованих проти Ірану, розроблені саудівським урядом”, — сказав секретар Вищої ради національної безпеки Ірану, додавши, що протести “закінчаться через кілька днів”.
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У великих містах Ірану, серед яких Тегеран, Мешхед, Ісфахан і Решт, з 28 грудня проходять масові акції соціального антиурядового протесту. Президент Ірану Хасан Роухані заявив, що протести викликані внутрішніми проблемами в країні, а також підбурюванням з боку інших країн. За даними іранських ЗМІ, жертвами протестів стали 10 осіб.