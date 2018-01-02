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Рада безпеки Ірану поклала провину за антиурядові протести на Вашингтон, Лондон та Ер-Ріяд

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані заявив, що протестні акції в Ісламській Республіці проходять у рамках “опосередкованої війни”, яку ведуть з Тегераном ряд країн, повідомляє УНН з посиланням на агентство Tasnim.

Рада безпеки Ірану поклала провину за антиурядові протести на Вашингтон, Лондон та Ер-Ріяд

Шамхані зазначив, що за протестами у країні стоять США, Великобританія і Саудівська Аравія. За його словами, вони керують кампаніями у соціальних мережах, які впливають на проведення протестних акцій.

“На основі нашого аналізу, близько 27% нових хештегів, спрямованих проти Ірану, розроблені саудівським урядом”, — сказав секретар Вищої ради національної безпеки Ірану, додавши, що протести “закінчаться через кілька днів”.

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У великих містах Ірану, серед яких Тегеран, Мешхед, Ісфахан і Решт, з 28 грудня проходять масові акції соціального антиурядового протесту. Президент Ірану Хасан Роухані заявив, що протести викликані внутрішніми проблемами в країні, а також підбурюванням з боку інших країн. За даними іранських ЗМІ, жертвами протестів стали 10 осіб.

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