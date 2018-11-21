Рабинович знявся з виборів президента заради об'єднання людей і перемоги на парламентських виборах, - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Лідер партії “За життя”, народний депутат Вадим Рабинович відмовився від участі в президентських виборах заради перемоги на майбутніх в 2019 році парламентських виборах. Про це інформує УНН із посиланням на Факти.
На думку політичного експерта Гліба Ляшенко, для нинішньої опозиції об’єднання і подальша перемога — єдиний шанс відновити мир на Донбасі та повернути до життя українську економіку.
Перший крок у цьому напрямку, вважає експерт, був зроблений минулого тижня, коли Вадим Рабинович відмовився брати участь в президентських перегонах, підтримавши єдиного кандидата від “Опозиційною платформи — За життя”.
“Якби Рабинович цього не зробив, шансів у опозиційних кандидатів на вихід до другого туру не було б ніяких. Тепер картина зовсім інша, і у єдиного кандидата Юрія Бойка є всі шанси вийти у другий тур. Рабинович наступив на горло особистим амбіціям і зберіг надію для десяти мільйонів українців, які мріють докорінно змінити економічний і політичний курс своєї країни”, — зазначив Ляшенко.
За словами політолога, вже сьогодні очевидний факт того, що “Опозиційна платформа — За життя” на чолі з Рабиновичем без зусиль переможе в Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій і Луганській областях, сформувавши велику фракцію у Верховній Раді.
“Об’єднання — шлях до успіху. Опозиційним силам потрібно продовжувати цей шлях в ім’я збереження України”, — вважає Ляшенко.