Рабинович снялся с выборов президента ради объединения людей и победы на парламентских выборах, – эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Лидер партии “За життя”, народный депутат Вадим Рабинович отказался от участия в президентских выборах ради победы на предстоящих в 2019 году парламентских выборах. Об этом информирует УНН со ссылкой на fakty.ua.
По мнению политического эксперта Глеба Ляшенко, для нынешней оппозиции объединение и последующая победа — единственный шанс восстановить мир на Донбассе и вернуть к жизни украинскую экономику.
Первый шаг в этом направлении, считает эксперт, был сделан на прошлой неделе, когда Вадим Рабинович отказался участвовать в президентской гонке, поддержав единого кандидата от “Оппозиционной платформы — За життя”.
“Если бы Рабинович этого не сделал, шансов у оппозиционных кандидатов на выход во второй тур не было бы никаких. Теперь же картина совершенно другая, и у единого кандидата Юрия Бойко есть все шансы выйти во второй тур. Рабинович наступил на горло личным амбициям и сохранил надежду для десяти миллионов украинцев, которые мечтают коренным образом изменить экономический и политический курс своей страны”, — отметил Ляшенко.
По словам политолога, уже сегодня очевиден факт того, что “Оппозиционная платформа — За життя” во главе с Рабиновичем без труда победит в Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях, сформировав крупную фракцию в Верховной Раде.
“Объединение — путь к успеху. Оппозиционным силам нужно продолжать этот путь во имя сохранения Украины”, — считает Ляшенко.