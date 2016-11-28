Р.Кадиров: до допиту у справі про вбивство Б.Нємцова готовий
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Росії лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що готовий до допиту у справі про вбивство опозиційного політика Бориса Нємцова, передає УНН із посиланням на ТАСС.
Як пише видання, Р.Кадиров назвав Б.Нємцова “ворогом Росії” і заявив, що полетить до Москви, щоб відповісти на питання слідчих, якщо йому вишлють виклик до суду.
За словами Р.Кадирова, організатори вбивства хотіли “дискредитувати Чечню” і позбутися його, а також Б.Нємцова.
Лідер Чечні також назвав всіх діячів опозиції в Росії “зрадниками, які готові продати свою батьківщину за 30 срібняків”, підтвердивши свою відданість президентові Росії Володимирові Путіну.
Нагадаємо, Б.Нємцова вбили недалеко від Кремля у Москві в лютому 2015 року.
Декількох чоловіків із Чечні заарештували і висунули обвинувачення у справі. Підозрюваний у вбивстві Заур Дадаєв є колишнім офіцером сил безпеки, пов’язаних із Кадировим.