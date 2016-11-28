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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Р.Кадыров: к допросу по делу об убийстве Б.Немцова готов

Киев • УНН

 • 7819 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В России лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов к допросу по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Р.Кадыров: к допросу по делу об убийстве Б.Немцова готов

Как пишет издание, Р.Кадыров назвал Б.Немцова "врагом России" и заявил, что полетит в Москву, чтобы ответить на вопросы следователей, если ему вышлют вызов в суд.

По словам Р.Кадырова, организаторы убийства хотели "дискредитировать Чечню" и избавиться от него, а также Б.Немцова.

Лидер Чечни также назвал всех деятелей оппозиции в России "предателями, которые готовы продать свою родину за 30 сребреников", подтвердив свою приверженность президенту России Владимиру Путину.

Напомним, Б.Немцова убили недалеко от Кремля в Москве в феврале 2015 года.

Нескольких мужчин из Чечни арестовали и предъявили обвинение по делу. Подозреваемый в убийстве Заур Дадаев является бывшим офицером сил безопасности, связанных с Р.Кадыровым.

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