Р.Кадыров: к допросу по делу об убийстве Б.Немцова готов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В России лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов к допросу по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Как пишет издание, Р.Кадыров назвал Б.Немцова "врагом России" и заявил, что полетит в Москву, чтобы ответить на вопросы следователей, если ему вышлют вызов в суд.
По словам Р.Кадырова, организаторы убийства хотели "дискредитировать Чечню" и избавиться от него, а также Б.Немцова.
Лидер Чечни также назвал всех деятелей оппозиции в России "предателями, которые готовы продать свою родину за 30 сребреников", подтвердив свою приверженность президенту России Владимиру Путину.
Напомним, Б.Немцова убили недалеко от Кремля в Москве в феврале 2015 года.
Нескольких мужчин из Чечни арестовали и предъявили обвинение по делу. Подозреваемый в убийстве Заур Дадаев является бывшим офицером сил безопасности, связанных с Р.Кадыровым.