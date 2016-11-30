Р.Ердоган назвав повалення Б.Асада метою турецької військової операції в Сирії

Турецька військова операція в Сирії почалася в серпні 2016 року і одержала назву “Щит Євфрату”. Турецька влада раніше заявляла, що її метою є очищення території північної Сирії на кордоні з Туреччиною від ісламістів і курдських екстремістів. Вона проводиться у сприянні з сирійськими повстанцями.

На даний момент основні бойові дії в Сирії зосереджені навколо міста Алеппо, звідки армія Б.Асада за підтримки російських військових поступово витісняє повстанців. На минулому тижні Р.Ердоган двічі говорив з російським президентом Володимиром Путіним по телефону.

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу одночасно їздив до Ірану для обговорення Сирії з іншим ключовим прихильником Асада — іранським президентом Хасаном Роухани.