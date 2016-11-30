Р.Эрдоган назвал свержение Б.Асада целью турецкой военной операции в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Главной целью турецкой военной операции в Сирии является свержение режима Башара Асада. Об этом заявил во вторник, 29 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, турецкие войска вошли на территорию соседнего государства, чтобы "покончить с правлением тирана Асада, который терроризирует свою страну", "вернуть эту землю ее законным хозяевам" и "восстановить справедливость", передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Турецкая военная операция в Сирии началась в августе 2016 и получила название "Щит Евфрата". Турецкие власти ранее заявляли, что ее целью является очистка территории северной Сирии на границе с Турцией от исламистов и курдских экстремистов. Она проводится в содействии с сирийскими повстанцами.
На данный момент основные боевые действия в Сирии сосредоточены вокруг города Алеппо, откуда армия Б.Асада при поддержке российских военных постепенно вытесняет повстанцев. На прошлой неделе Р.Эрдоган дважды говорил с российским президентом Владимиром Путиным по телефону.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу одновременно ездил в Иран для обсуждения Сирии с другим ключевым сторонником Асада - иранским президентом Хасаном Роухани.