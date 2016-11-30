Р.Эрдоган назвал свержение Б.Асада целью турецкой военной операции в Сирии

Турецкая военная операция в Сирии началась в августе 2016 и получила название "Щит Евфрата". Турецкие власти ранее заявляли, что ее целью является очистка территории северной Сирии на границе с Турцией от исламистов и курдских экстремистов. Она проводится в содействии с сирийскими повстанцами.

На данный момент основные боевые действия в Сирии сосредоточены вокруг города Алеппо, откуда армия Б.Асада при поддержке российских военных постепенно вытесняет повстанцев. На прошлой неделе Р.Эрдоган дважды говорил с российским президентом Владимиром Путиным по телефону.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу одновременно ездил в Иран для обсуждения Сирии с другим ключевым сторонником Асада - иранским президентом Хасаном Роухани.