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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Р.Эрдоган назвал свержение Б.Асада целью турецкой военной операции в Сирии

Киев • УНН

 • 11464 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Главной целью турецкой военной операции в Сирии является свержение режима Башара Асада. Об этом заявил во вторник, 29 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, турецкие войска вошли на территорию соседнего государства, чтобы "покончить с правлением тирана Асада, который терроризирует свою страну", "вернуть эту землю ее законным хозяевам" и "восстановить справедливость", передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

Р.Эрдоган назвал свержение Б.Асада целью турецкой военной операции в Сирии

Турецкая военная операция в Сирии началась в августе 2016 и получила название "Щит Евфрата". Турецкие власти ранее заявляли, что ее целью является очистка территории северной Сирии на границе с Турцией от исламистов и курдских экстремистов. Она проводится в содействии с сирийскими повстанцами.

На данный момент основные боевые действия в Сирии сосредоточены вокруг города Алеппо, откуда армия Б.Асада при поддержке российских военных постепенно вытесняет повстанцев. На прошлой неделе Р.Эрдоган дважды говорил с российским президентом Владимиром Путиным по телефону.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу одновременно ездил в Иран для обсуждения Сирии с другим ключевым сторонником Асада - иранским президентом Хасаном Роухани.

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