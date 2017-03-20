Р.Бренсон запропонував С.Хокінгу полетіти в космос
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Британського фізика Стівена Хокінга запросили полетіти в космос на кораблі компанії Virgin Galactic. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Times.
“Я можу сказати вам, що зробить мене щасливим — подорож у космос. Я думав, що ніхто не буде запропонує мені, але Річард Бренсон запропонував мені місце на Virgin Galactic, і я відразу погодився”, — зазначив вчений.
Довідка УНН: Стівен Хокінг — фізик-теоретик, відомий своїми дослідженнями в астрофізиці, зокрема теорії чорних дір, популяризатор наукових знань.
С.Хокінг народився 1942 року. Закінчив Оксфордський університет 1962 року та почав заняття теоретичною фізикою.
С.Хокінг хворий на захворювання мотонейронів. Перші прояви хвороби виявились у 21 рік. Спочатку вони були слабкими: легка незграбність та кілька несподіваних падінь. Однак з часом, як можна було передбачити, знаючи природу захворювання, невиліковний стан лише погіршувався.
Після того, як хвороба прогресувала, С.Хокінг міг спілкуватися лише єдиним способом: він підіймав брову, коли хтось вказував на потрібну літеру на картці з алфавітом. Та потім комп’ютерний експерт з Каліфорнії Волт Волтош, дізнавшись про становище професора, надіслав йому власноруч розроблену програму, яку він назвав Equalizer. Вона дозволяла за допомогою перемикача в долоні вибирати на екрані потрібні слова з системи меню. Вибране слово вимовляв синтезатор мовлення, який став “брендовим” голосом професора С.Хокінга.
Нагадаємо, у листопаді 2016 року Папа Римський Франциск зустрівся з британським вченим Стівеном Хокінгом.