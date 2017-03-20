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Р.Брэнсон предложил С.Хокингу полететь в космос

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Британского физика Стивена Хокинга пригласили полететь в космос на корабле компании Virgin Galactic. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times.

"Я могу сказать вам, что сделает меня счастливым - путешествие в космос. Я думал, что никто не предложит мне, но Ричард Брэнсон предложил мне место на Virgin Galactic, и я сразу согласился", - отметил ученый.

Справка: Стивен Хокинг - физик-теоретик, известный своими исследованиями в астрофизике, в частности теории черных дыр, популяризатор научных знаний.

С.Хокинг родился в 1942 году. Окончил Оксфордский университет 1962 года и начал занятия теоретической физикой.

С.Хокинг болен заболеванием мотонейронов. Первые проявления болезни выявились в 21 год. Сначала они были слабыми: легкая неуклюжесть и несколько неожиданных падений. Однако со временем, как можно было предположить, зная природу заболевания, неизлечимое состояние только ухудшалось.

После того, как болезнь прогрессировала, С.Хокинг мог общаться лишь одним способом: он поднимал бровь, когда кто-то указывал на нужную букву на карточке с алфавитом. Но потом компьютерный эксперт из Калифорнии Уолт Волтош, узнав о положении профессора, прислал ему собственноручно разработанную программу, которую он назвал Equalizer. Она позволяла с помощью переключателя в ладони выбирать на экране нужные слова из системы меню. Выбранное слово произносил синтезатор речи, который стал "брендовым" голосом профессора С.Хокинга.

Напомним, в ноябре 2016 года Папа Римский Франциск встретился с британским ученым Стивеном Хокингом.

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