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П’ятьох вихованців дитсадка у Кропивницькому госпіталізували до лікарні з отруєнням

Київ • УНН

 • 9707 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 2 травня. УНН. П’ятьох вихованців ДНЗ "Червона шапочка" у Кропивницькому з симптомами гострої кишкової інфекції госпіталізували до центральної міської лікарні. Про це повідомила прес-служба обласного лабораторного центру, передає УНН

П’ятьох вихованців дитсадка у Кропивницькому госпіталізували до лікарні з отруєнням

Попередній діагноз – гострий гастроентероколіт (у трьох дітей), харчова токсикоінфекція (у двох дітей). Швидкий тест на ротавірус в одного малюка показав позитивний результат. Стан всіх дітей середнього ступеня тяжкості.

Серед хворих – двоє дітей з ясельної групи та троє з середньої. До інфекційного відділення центральної міської лікарні вони були госпіталізовані протягом 28-29 квітня та 1 травня.

З метою встановлення причин та умов виникнення випадків захворювання проведено позапланову перевірку дитсадка та розпочато санітарно-епідеміологічне розслідування спалаху. Виявлено ряд порушень санітарного законодавства щодо умов перебування дітей. Проведено обстеження контактних осіб (персоналу дошкільного навчального закладу), відбір та дослідження змивів, питної води, добових проб готових страв на бактеріологічне забруднення. Збудник, який став причиною спалаху, встановлюється.

Нагадаємо, у с. Нерубайське в Одеській області під час святкування весілля отруїлося 20 осіб.

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