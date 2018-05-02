Пять воспитанников детсада в Кропивницкому госпитализировали в больницу с отравлением

Предварительный диагноз - острый гастроэнтероколит (у троих детей), пищевая токсикоинфекция (у двоих детей). Быстрый тест на ротавирус у одного малыша показал положительный результат. Состояние всех детей средней степени тяжести.

Среди заболевших - двое детей из ясельной группы и трое из средней. В инфекционное отделение центральной городской больницы они были госпитализированы в течение 28-29 апреля и 1 мая.

С целью установления причин и условий возникновения случаев заболевания проведена внеплановая проверка детского сада и начато санитарно-эпидемиологическое расследование вспышки. Выявлен ряд нарушений санитарного законодательства об условиях пребывания детей. Проведено обследование контактных лиц (персонала дошкольного учебного заведения), отбор и исследование смывов, питьевой воды, суточных проб готовых блюд на бактериологическое загрязнение. Возбудитель, который стал причиной вспышки, устанавливается.

Напомним, в с. Нерубайское в Одесской области во время празднования свадьбы отравились 20 человек.