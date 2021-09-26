П'ятеро палестинців загинули у зіткненнях з ізраїльськими військовими

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"Офіцер ЦАХАЛ і солдат були серйозно поранені минулої ночі під час зіткнень... у межах операції в містечку Буркін і рейдів із затримання терористів, що належать до військової інфраструктури ХАМАС, які планували здійснювати терористичну діяльність... Поранені були евакуйовані в Маск для лікування в лікарні", - йдеться в заяві ЦАХАЛу і додається, що їхні сім'ї були повідомлені і обставини будуть розслідувані.

Видання повідомляє, що двоє підозрюваних, яких ідентифікували палестинські ЗМІ, як 22-річних Осаму Собаха та Ахмада Захрана, були вбиті. Ще троє озброєних палестинців загинули в сутичках у Бейт-Анані поблизу міста Біду.

Речник ЦАХАЛу бригадний генерал Ран Кохав заявив у неділю вранці, що військові провели арешти, які відбулися в містечку Буркін, на захід від Дженіна, Кабатії та Бейт-Анані на північ від Єрусалиму.

Прессекретар ЦАХАЛу заявив, що військові вважають, що ХАМАС і палестинський "Ісламський джихад" можуть помститися за загибель і арешти своїх членів ракетним обстрілом з сектора Газа.

Додамо

В останні місяці спостерігається підвищення насильства на Західному березі: почастішали перестрілки між ізраїльськими військами та палестинськими бойовиками, а також напади на ізраїльських цивільних та солдатів.

شاهد| مقطع للإشتباكات المسلحة في برقين بين المقاومين وقوات الاحتلال. pic.twitter.com/mKiup9oPuz