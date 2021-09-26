Пятеро палестинцев погибли в столкновениях с израильскими военными
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Двое израильских военных были ранены, пять палестинцев погибли в результате вооруженных столкновений между палестинцами и израильскими силами безопасности с вечера субботы до утра воскресенья на Западном берегу. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление ЦАХАЛа и Jerusalem Post.
Детали
"Офицер ЦАХАЛ и солдат были серьезно ранены минувшей ночью во время столкновений... в ходе операции в городке Буркин и рейдов по задержанию террористов, принадлежащих к военной инфраструктуре ХАМАС, которые планировали осуществлять террористическую деятельность... Раненые были эвакуированы в Маск для лечения в больнице", - говорится в заявлении ЦАХАЛа и добавляется, что их семьи были уведомлены и обстоятельства будут расследованы.
Издание сообщает, что двое подозреваемых, которых идентифицировали палестинские СМИ, как 22-летних Осаму Собаха и Ахмада Захрани, были убиты. Еще трое вооруженных палестинцев погибли в столкновениях в Бейт-Анане вблизи города Беду.
Представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Ран Кохав заявил в воскресенье утром, что военные провели аресты, которые произошли в городке Буркин, к западу от Дженина, Кабатии и Бейт-Анане к северу от Иерусалима.
Пресс-секретарь ЦАХАЛа заявил, что военные считают, что ХАМАС и палестинский "Исламский джихад" могут отомстить за гибель и аресты своих членов ракетным обстрелом из сектора Газа.
Добавим
В последние месяцы наблюдается повышение насилия на Западном берегу: участились перестрелки между израильскими войсками и палестинскими боевиками, а также нападения на израильских гражданских и солдат.
شاهد | مقطع للإشتباكات المسلحة في برقين بين المقاومين وقوات الاحتلال. pic.twitter.com/mKiup9oPuz- صوت الأقصى - عاجل (@Alaqsavoice_Brk) September 26, 2021