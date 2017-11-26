П’ятеро осіб постраждало внаслідок перестрілки між афганськими мігрантами у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. П’ятеро мігрантів отримали поранення в ході перестрілки між двома групами афганців у Кале, передає УНН з посиланням на BFM TV.
Зазначається, що інцидент стався на околицях Кале. Стрілянині передувала бійка між мігрантами.
У поліції стверджують, що зазвичай вогнепальною зброєю володіють перевізники нелегальних мігрантів, тому їх участь не виключається.
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Один з афганців отримав важкі поранення, його доставили до лікарні на вертольоті.
Прокуратура розпочала розслідування інциденту.
Нагадаємо, правоохоронці Франції затримали шістьох осіб, підозрюваних у підготовці теракту під час Різдвяної ярмарки у місті Реймс.