Пять человек пострадали в результате перестрелки между афганскими мигрантами во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Пятеро мигрантов получили ранения в ходе перестрелки между двумя группами афганцев в Кале, передает УНН со ссылкой на BFM TV.
Отмечается, что инцидент произошел в окрестностях Кале. Стрельбе предшествовала драка между мигрантами.
В полиции утверждают, что обычно огнестрельным оружием владеют перевозчики нелегальных мигрантов, поэтому их участие не исключается.
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Один из афганцев получил тяжелые ранения, его доставили в больницу на вертолете.
Прокуратура начала расследование инцидента.
Напомним, правоохранители Франции задержали шесть человек, подозреваемых в подготовке теракта во время Рождественской ярмарки в городе Реймс.