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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 74252 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 62641 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 70258 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 78195 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 116921 просмотра

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10 марта, 15:15 • 143244 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107372 просмотра

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10 марта, 09:12 • 108799 просмотра

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Пять человек пострадали в результате перестрелки между афганскими мигрантами во Франции

Пять человек пострадали в результате перестрелки между афганскими мигрантами во Франции

Киев  •  УНН

 • 7392 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Пятеро мигрантов получили ранения в ходе перестрелки между двумя группами афганцев в Кале, передает УНН со ссылкой на BFM TV.

Отмечается, что инцидент произошел в окрестностях Кале. Стрельбе предшествовала драка между мигрантами.

В полиции утверждают, что обычно огнестрельным оружием владеют перевозчики нелегальных мигрантов, поэтому их участие не исключается.

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Один из афганцев получил тяжелые ранения, его доставили в больницу на вертолете.

Прокуратура начала расследование инцидента.

Напомним, правоохранители Франции задержали шесть человек, подозреваемых в подготовке теракта во время Рождественской ярмарки в городе Реймс.

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