П'ятеро американців увійшли до символічної збірної тижня Суперліги

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. За підсумками проведених баталій минулого тижня в українській Суперлізі з баскетболу визначились п’ять найкорисніших гравців, повідомляє УНН із посиланням на Федерацію баскетболу України.

За минулий тиждень у Суперлізі було зіграно лише 4 поєдинки і майже у кожному із них відзначалися провідні ролі виконували американські гравці. Крім того жодного матчу не зіграли БК “Дніпро” і МБК “Миколаїв”, які у своєму складі мають виключно українських гравців.

Відтак голосування тренерів усіх команд елітного дивізіону визначило у символічну збірну туру 5 легіонерів: Майкл Холтон “Запоіжжя” (2) — Брендон Янг “Черкаські Мавпи” (1) — Телджон Кромер “Політехінк” (1) — Джеймс Кіндал Хілл “Запоріжжя” (3) — Кріс Джонс “Хімік” (3).

Варто відзначити, що найкращими командами в турнірній таблиці наразі є “Хімік” і “Запоріжжя” з 8 перемогами та “Дніпро” — 7.

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