Пятеро американцев вошли в символическую сборную недели Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. По итогам проведенных баталий на прошлой неделе в украинской Суперлиге по баскетболу определились пять самых полезных игроков, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
За прошедшую неделю в Суперлиге было сыграно лишь 4 поединка и почти в каждом из них отмечались ведущие роли исполняли американские игроки. Кроме того ни одного матча не сыграли БК “Днепр” и МБК “Николаев”, которые в своем составе имеют исключительно украинских игроков.
Поэтому голосования тренеров всех команд элитного дивизиона определило в символическую сборную тура 5 легионеров Майкл Холтон “Запоижжя” (2) — Брэндон Янг “Черкасские Обезьяны” (1) — Телджон Кромер “Политехинк” (1) — Джеймс Киндал Хилл “Запорожье” (3) — Крис Джонс “Химик” (3).
Стоит отметить, что лучшими командами в турнирной таблице сейчас является “Химик” и “Запорожье” с 8 победами и “Днепр” — 7.