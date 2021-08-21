П'ять пропагандистських сайтів "Талібану" стали недоступні

Деталі

Як вона зазначає, поки немає ясності щодо того, чому саме це відбулося. Всі п’ять сайтів, що публікували матеріали на різних мовах, раніше використовували сервіси компанії CloudFlare, що базується в США. Зокрема, щодо захисту від кібератак. Представники фірми поки не відповіли на запит про те, чи надає вона як і раніше відповідні послуги.

Газета наводить дані неурядової організації, згідно з якими в п’ятницю також перестали працювати ряд використовуваних талібами груп в додатку WhatsApp.

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У публікації наголошується, що облікові записи “Талібану” в Twitter не були відключені.

Встановлення влади талібів

“Талібан” заявив про встановлення контролю над всією територією Афганістану 15 серпня. Після взяття без бою Кабула таліби оголосили про закінчення війни, лідери руху заявляли, що мають намір відтворити Ісламський емірат Афганістан.