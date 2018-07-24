П'яний водій вчинив аварію біля Львова
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Троє осіб отримали тілесні ушкодження внаслідок зіткнення “Ниви” з “Мерседесом” на Львівщині. Дорожньо-транспортна пригода сталась 23 липня близько опівночі на автодорозі Київ-Чоп неподалік села Пасіки Зубрецькі у Пустомитівському районі, передає УНН із посиланням на “Гал-інфо”.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля “Нива”, 28-річний мешканець одного з сіл району, виїхав на смугу зустрічного руху, де сталось зіткнення — мікроавтобусом “Мерседес Спрінтер”, яким керував 36-річний мешканець Тернопільської області.
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Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водії автомобілів та 57-річна пасажирка мікроавтобуса. Після надання їм медичної допомоги усі були відпущені додому. Окрім того, лікарі діагностували у водія “Ниви” алкогольне сп’яніння.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.