Пьяный водитель совершил аварию возле Львова
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Три человека получили телесные повреждения в результате столкновения "Нивы" с "Мерседесом" во Львовской области. Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 июля около полуночи на автодороге Киев-Чоп возле села Пасеки Зубрецьки в Пустомытовском районе, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Нива", 28-летний житель одного из сел района, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение - микроавтобусом "Мерседес Спринтер", которым управлял 36-летний житель Тернопольской области.
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В результате ДТП телесные повреждения получили водители автомобилей и 57-летняя пассажирка микроавтобуса. После оказания им медицинской помощи все были отпущены домой. Кроме того, врачи диагностировали у водителя "Нивы" алкогольное опьянение.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.