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Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" врахування трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО - Путін

Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" врахування трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО - Путін

Київ • УНН

 • 31072 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. США та НАТО у своїх відповідях на російські пропозиції щодо "гарантій безпеки" проігнорували принципові вимоги Москви. Про це заявив президент РФ Володимир Путін на пресконференції за підсумками переговорів із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Його слова наводить агенство ТАСС, передає УНН.

Цитата

"Зазначимо, що уважно аналізуємо отримані 26 січня від США та НАТО письмові відповіді. Але вже зараз зрозуміло, і я поінформував про це пана прем'єр-міністра, що принципові російські стурбованості виявилися проігноровані", - сказав Путін.

Деталі

Він додав, що Москва не побачила відповіді на три ключові вимоги: недопущення розширення НАТО, відмова від розміщення ударних систем озброєнь поблизу російських кордонів та повернення військової інфраструктури блоку в Європі до 1997 року.

"НАТО посилається на право країн на вільний вибір, але не можна зміцнювати чиюсь безпеку за рахунок інших", - зауважив Путін.

Нагадаємо

США відповіли РФ щодо "гарантій безпеки". Американський посол прибув до МЗС РФ, щоб передати Москві письмові відповіді на російські пропозиції щодо "гарантій безпеки".

Раніше США озвучили заборонені теми у переговорах із Росією. США не мають наміру обговорювати питання про членство країн у НАТО, про виведення озброєнь з Європи та повернення до "часів" 1997 року.

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