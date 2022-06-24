путін не сприймає мирні переговори з Україною всерйоз - Джонсон
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. російський диктатор володимир путін не сприймає мирні переговори з Україною всерйоз, він має намір зрівняти із землею українські міста. Про це заявив Борис Джонсон після саміту країн Співдружності націй, пише УНН із посиланням на The Guardian.
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"путін не сприймає мирні переговори всерйоз - він хоче подвоїти зусилля і зрівняти з землею великі міста України", - сказав Джонсон - за аналогією з Чечнею, зазначає видання.
"Я думаю, що це трагічна помилка, але саме цим він, схоже, займається зараз", - зазначив британський прем'єр.
Деталі
Джонсон сказав також, що президент США Джо Байден мав рацію, коли попереджав про ризик інсценування атаки під хибним прапором.
"Коли росіяни починають говорити про те, що "в Україні є заводи з виробництва американської біологічної зброї", ви розумієте, що це прелюдія до операції під хибним прапором", - зазначив він.
Зазначається також, що вночі прем'єр-міністр заявив, що Велика Британія подвоїть кількість британських ракет, відправлених в Україну, додавши ще 6 тисяч, і направить додаткові 25 млн фунтів стерлінгів на допомогу українським військовим.
Нагадаємо
Раніше Джонсон заявив, що Велика Британія готова надати допомогу у розмінуванні узбережжя України для безпечного експорту зерна Чорним морем.