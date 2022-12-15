путін назвав політику ЄС щодо цін на газ "божевіллям"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президент путін у четвер назвав політику ЄС щодо цін на газ "божевіллям" і відкинув усі претензії до росії з цього приводу. Про це УНН пише з посиланням на росЗМІ.
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На засіданні Ради зі стратегічного розвитку та національних проектів країни путін звинуватив країни Заходу в оголошенні росії "економічної війни".
"Колективний Захід обрушився на нас економічною війною", - сказав путін, зазначивши, що західні країни помилилися у своїх розрахунках на те, що в результаті російська економіка впаде.
Він також сказав, що росія зіткнулася з "безпрецедентною агресією та божевіллям" у вигляді санкцій, спрямованих на швидке руйнування економіки країни, спровокувавши обвал російської валюти, рубля, "шляхом розкрадання валютних резервів" та запуску "деструктивної інфляції".
путін додав, що Москва має намір переорієнтувати свої енергопостачання на нові ринки, що швидко ростуть, такі як Азія, Близький Схід, Латинська Америка і Африка.
"ЄС продовжує споживати наші товари та послуги, стримуючи при цьому потоки. Ситуація таких диспропорцій не може тривати нескінченно. Що нам робити? Шукатимемо інших, більш перспективних партнерів у регіонах світової економіки, що активно зростають. Азія, Близький Схід, Латинська Америка, Африка", - сказав путін.
Він також зазначив Схід як точку фокусування для переорієнтації поставок російського газу, який, за його словами, збільшиться до 88 мільярдів кубометрів до 2030 року.
"Важливим кроком щодо зниження впливу санкцій та інших ворожих дій щодо росії стане розвиток портової та трубопровідної інфраструктури на півдні та сході, зокрема збільшення експорту природного газу. Реалізація таких проектів… постачання на схід до 48 мільярдів кубометрів до 2025 року та до 88 мільярдів до 2030 року", - сказав він.