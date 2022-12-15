путин назвал политику ЕС относительно цен на газ "безумием"

Детали

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам страны путин обвинил страны Запада в объявлении россии "экономической войны".

"Коллективный Запад обрушился на нас экономической войной", - сказал путин, отметив, что западные страны ошиблись в своих расчетах на то, что в результате российская экономика упадет.

Он также сказал, что россия столкнулась с "беспрецедентной агрессией и безумием" в виде санкций, направленных на быстрое разрушение экономики страны, спровоцировав обвал российской валюты, рубля, "путем хищения валютных резервов" и запуска "деструктивной инфляции".

путин добавил, что Москва намерена переориентировать свои энергоснабжения на новые быстрорастущие рынки, такие как Азия, Ближний Восток, Латинская Америка и Африка.

"ЕС продолжает потреблять наши товары и услуги, сдерживая при этом потоки. Ситуация таких диспропорций не может продолжаться бесконечно. Что нам делать? Будем искать других, более перспективных партнеров в активно растущих регионах мировой экономики. Азия, Ближний Восток, Латинская Америка, Африка", - сказал путин.

Он также отметил Восток в качестве точки фокусировки для переориентации поставок российского газа, который, по его словам, увеличится до 88 миллиардов кубометров к 2030 году.

"Важным шагом по снижению влияния санкций и других враждебных действий в отношении россии станет развитие портовой и трубопроводной инфраструктуры на юге и востоке, в частности, увеличение экспорта природного газа. Реализация таких проектов… поставок на восток до 48 миллиардов кубометров к 2025 году и до 88 миллиардов к 2030 году", - сказал он.