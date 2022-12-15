путин назвал политику ЕС относительно цен на газ "безумием"

ukru
Эксклюзив
16:00 • 47297 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 112611 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 120701 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 106692 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 101759 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 85102 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 110271 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135810 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122906 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136649 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 131425 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 127768 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 113128 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 59263 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

13:57 • 45877 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 225380 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 255975 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 194628 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 200206 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 235635 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 59263 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 113128 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 118044 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 125693 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 140878 просмотра
Актуальное
путин назвал политику ЕС относительно цен на газ "безумием"

путин назвал политику ЕС относительно цен на газ "безумием"

Киев • УНН

 • 629310 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Президент путин в четверг назвал политику ЕС относительно цен на газ "безумием" и отверг все претензии к россии по этому поводу. Об этом УНН пишет со ссылкой на росСМИ.

Детали

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам страны путин обвинил страны Запада в объявлении россии "экономической войны".

"Коллективный Запад обрушился на нас экономической войной", - сказал путин, отметив, что западные страны ошиблись в своих расчетах на то, что в результате российская экономика упадет.

Он также сказал, что россия столкнулась с "беспрецедентной агрессией и безумием" в виде санкций, направленных на быстрое разрушение экономики страны, спровоцировав обвал российской валюты, рубля, "путем хищения валютных резервов" и запуска "деструктивной инфляции".

путин добавил, что Москва намерена переориентировать свои энергоснабжения на новые быстрорастущие рынки, такие как Азия, Ближний Восток, Латинская Америка и Африка.

"ЕС продолжает потреблять наши товары и услуги, сдерживая при этом потоки. Ситуация таких диспропорций не может продолжаться бесконечно. Что нам делать? Будем искать других, более перспективных партнеров в активно растущих регионах мировой экономики. Азия, Ближний Восток, Латинская Америка, Африка", - сказал путин.

Он также отметил Восток в качестве точки фокусировки для переориентации поставок российского газа, который, по его словам, увеличится до 88 миллиардов кубометров к 2030 году.

"Важным шагом по снижению влияния санкций и других враждебных действий в отношении россии станет развитие портовой и трубопроводной инфраструктуры на юге и востоке, в частности, увеличение экспорта природного газа. Реализация таких проектов… поставок на восток до 48 миллиардов кубометров к 2025 году и до 88 миллиардов к 2030 году", - сказал он.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы