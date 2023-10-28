Пункт пропуску "Рава-Руська" тимчасово не працює: чому
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Пункт пропуску "Рава-Руська" тимчасово не працює, оскільки у суміжному пункті пропуску не працює база даних польської митниці, передає УНН із посиланням на ДПСУ.
Цитата
“У пункті пропуску „Хребенне“ (суміжний з пунктом пропуску „Рава-Руська“) не працює база даних польської митниці. У зв’язку з цим оформлення осіб і транспортних засобів не здійснюється”, — йдеться у повідомленні.
Додамо
У ДПСУ зауважили, що про відновлення пропускних операцій повідомлять додатково.