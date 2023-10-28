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Пункт пропуска "Рава-Русская" временно не работает: почему

Киев • УНН

 • 85271 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Пункт пропуска "Рава-Русская" временно не работает, поскольку в смежном пункте пропуска не работает база данных польской таможни, передает УНН со ссылкой на ГПСУ.

Пункт пропуска "Рава-Русская" временно не работает: почему

Цитата

“В пункте пропуска „Хребенне“ (смежный с пунктом пропуска „Рава-Русская“) не работает база данных польской таможни. В связи с этим оформление лиц и транспортных средств не осуществляется”, — говорится в сообщении.

Добавим

В ГПСУ отметили, что о возобновлении пропускных операций сообщат дополнительно.

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