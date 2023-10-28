Пункт пропуска "Рава-Русская" временно не работает: почему
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Пункт пропуска "Рава-Русская" временно не работает, поскольку в смежном пункте пропуска не работает база данных польской таможни, передает УНН со ссылкой на ГПСУ.
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“В пункте пропуска „Хребенне“ (смежный с пунктом пропуска „Рава-Русская“) не работает база данных польской таможни. В связи с этим оформление лиц и транспортных средств не осуществляется”, — говорится в сообщении.
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В ГПСУ отметили, что о возобновлении пропускных операций сообщат дополнительно.