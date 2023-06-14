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ПУМБ доєднався до мегазбору Мадяра - задонатив 3 мільйони гривень на 200 дронів-камікадзе

Київ • УНН

 • 1504001 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Відомий аеророзвідник з позивним «Мадяр», командир групи «Птахи Мадяра», оголосив безпрецедентний збір 350 мільйонів гривень на 20 000 дронів-камікадзе та 200 крил-ретрансляторів. ПУМБ перерахував 3 мільйони гривень на 200 дронів-камікадзе, передає УНН.

ПУМБ доєднався до мегазбору Мадяра - задонатив 3 мільйони гривень на 200 дронів-камікадзе

«Я оголошую безпрецедентний мегазбір на народні дрони. 20 тисяч народних дронів та 200 крил-ретрансляторів буде поставлено для забезпечення 100 підрозділів ЗСУ. Нам надо зібрати з вами 350 мільйонів гривень. Цифра безпрецедентна. Але це еквівалент вартості трьох танків. І ніякий не еквівалент вартості життів цивільного населення, що сьогодні щоденно потерпає від ворожих авіа- і ракетних ударів, і бійців на передовій», - повідомив Мадяр.

Перша партія, кілька тисяч дронів, вже вийшла з виробництва і буде відправлена в Україну відразу по завершенню збору. На 13.06.2023 року зібрано трохи більше 150 млн грн. Збір триватиме до 14.06.2023р. Запрошуємо всіх наших клієнтів, друзів і партнерів доєднатись до мегазбору на сторінці або за посиланням.

Загалом з початку війни ПУМБ скерував на підтримку ЗСУ, ТрО, ДСНС, Нацполіції, Нацгвардії, ГУР та СБУ понад 90 мільйонів грн. Перераховані кошти пішли на закупівлю бронежилетів і шоломів, радіостанцій і тепловізорів, тактичних рюкзаків, одягу та взуття, коптерів і машин, ліків та пального. Соціальний проєкт банку «Ми однієї крові» зібрав вже 4 мільйони грн на понад 2 тисячі засобів тактичної медицини, 2 низькотемпературних морозильники для зберігання плазми крові, 4 монітори пацієнта для швидких парамедиків, 46 доставок крові в гарячі точки (одна доставка – до тисячі врятованих життів). Також понад тисячу українців стали донорами в рамках ініціативи.

Все буде Перемога!

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