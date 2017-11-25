Пучдемон оголосив про початок передвиборчої кампанії

Як повідомив К.Пучдемон, її метою стане прагнення до незалежності.

Також він представив свій виборчий список. У нього входять представники консервативної Європейської демократичної партії Каталонії (ЄДПК), а також незалежні кандидати. Тим часом партія "Ліві республіканці Каталонії", яка також виступає за незалежність і раніше разом з ЄДПК правила в регіоні, відмовилася від приєднання до виборчого списку К.Пучдемона.

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На виборах цим двом партіям протистоятимуть противники відділення Каталонії від Іспанії - Народна партія прем'єр-міністра Маріано Рахоя і Іспанська соціалістична робітнича партія. Офіційно виборча кампанія розпочнеться 5 грудня.

У кінці жовтня іспанська генпрокуратура висунула звинувачення щодо К.Пучдемона та інших членів розпущеної Мадридом адміністрації і парламенту Каталонії. Лідерів сепаратистського руху звинувачують в заколоті, повстанні проти державної влади і зловживанні бюджетними коштами. К.Пучдемон разом з соратниками здався бельгійської поліції 5 листопада, днем пізніше їх випустили під підписку про невиїзд.

17 листопада бельгійська прокуратура зажадала екстрадувати К.Пучдемона і чотирьох міністрів його уряду в Іспанію. Суд має винести вердикт про необхідність виконання європейського ордеру на арешт каталонських політиків.