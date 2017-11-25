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Пучдемон объявил о начале предвыборной кампании

Пучдемон объявил о начале предвыборной кампании

Киев  •  УНН

 • 10467 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон на пресс-конференции в одном из отелей бельгийского города Осткамп объявил о начале своей избирательной кампании, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщил К.Пучдемон, ее целью станет стремление к независимости.

Также он представил свой избирательный список. В него входят представители консервативной Европейской демократической партии Каталонии (ЕДПК), а также независимые кандидаты. Между тем партия "Левые республиканцы Каталонии", которая также выступает за независимость и раньше вместе с ЕДПК правила в регионе, отказалась от присоединения к избирательному списку К.Пучдемона.

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На выборах этим двум партиям будут противостоять противники отделения Каталонии от Испании - Народная партия премьер-министра Мариано Рахоя и Испанская социалистическая рабочая партия. Официально избирательная кампания начнется 5 декабря.

В конце октября испанская генпрокуратура выдвинула обвинение в отношении К.Пучдемона и других членов распущенных Мадридом администрации и парламента Каталонии. Лидеров сепаратистского движения обвиняют в мятеже, восстании против государственной власти и злоупотреблении бюджетными средствами. Пучдемон вместе с соратниками сдался бельгийской полиции 5 ноября, днем позже они были выпущены под подписку о невыезде.

17 ноября бельгийская прокуратура потребовала экстрадировать К.Пучдемона и четырех министров его правительства в Испанию. Суду предстоит вынести вердикт о необходимости исполнения европейского ордера на арест каталонских политиков.

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