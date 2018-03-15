Публічні закупівлі: МСП в Україні у порівнянні з ЄС частіше беруть участь у торгах

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. В Україні частка малого та середнього бізнесу, який бере учать у публічних закупівлях, більша, ніж в ЄС на 18 відсоткових пунктів. Про це заявив під час VІІ Міжнародного форуму з конкуренційної політики перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов, передає кореспондент УНН.

"Наразі частка малого і середнього бізнесу, який бере учать в закупівлях, більша, ніж в ЄС на 18 відсоткових пунктів", - звернув увагу він.

Водночас М.Нефьодов зазначив, що реформа публічних закупівель не завершена. Україна перебуває на півшляху.

"З точки зору конкуренції ми задоволені проміжними результатами. Адже кількість учасників торгів зростає як кількісно, так і якісно (є міжнародні, закордонні компанії). Проте лишаються проблемні питання щодо значної частки тендерів, які не відбуваються через відсутність достатньої кількості учасників. Ми не задоволені середньою кількістю учасників торгів", - додав він.

За його словами, ще однією з проблем щодо конкуренції тендерів є те, що вони часто структуруються так, що не дуже цікаві для ринку. Крім того, стається так, що бізнес не завжди знає, що може брати участь у закупівлях.

Нагадаємо, у 2017 році кількість скарг у сфері державних закупівель рекордно зросла.

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