Публічні закупівлі: МСП в Україні у порівнянні з ЄС частіше беруть участь у торгах

КИЇВ. 15 березня. УНН. В Україні частка малого та середнього бізнесу, який бере учать у публічних закупівлях, більша, ніж в ЄС на 18 відсоткових пунктів. Про це заявив під час VІІ Міжнародного форуму з конкуренційної політики перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов, передає кореспондент УНН.