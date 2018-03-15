Публичные закупки: МСП в Украине по сравнению с ЕС чаще участвуют в торгах
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Украине доля малого и среднего бизнеса, который принимает участие в публичных закупках, больше, чем в ЕС на 18 процентных пунктов. Об этом заявил во время VII Международного форума по конкуренционной политике первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, передает корреспондент УНН.
"Сейчас доля малого и среднего бизнеса, который принимает участие в закупках, больше, чем в ЕС на 18 процентных пунктов", - обратил внимание он.
В то же время М.Нефедов отметил, что реформа публичных закупок не завершена. Украина находится на полпути.
"С точки зрения конкуренции мы довольны промежуточными результатами. Ведь количество участников торгов растет как количественно, так и качественно (есть международные, зарубежные компании). Однако остаются проблемные вопросы значительной части тендеров, которые не происходят из-за отсутствия достаточного количества участников. Мы не довольны средним количеством участников торгов", - добавил он.
По его словам, еще одной из проблем относительно конкуренции тендеров является то, что они часто структурируются так, что не очень интересны для рынка. Кроме того, происходит так, что бизнес не всегда знает, что может участвовать в закупках.
Напомним, в 2017 году количество жалоб в сфере государственных закупок рекордно выросла.