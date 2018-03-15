Публичные закупки: МСП в Украине по сравнению с ЕС чаще участвуют в торгах

КИЕВ. 15 марта. УНН. В Украине доля малого и среднего бизнеса, который принимает участие в публичных закупках, больше, чем в ЕС на 18 процентных пунктов. Об этом заявил во время VII Международного форума по конкуренционной политике первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, передает корреспондент УНН.