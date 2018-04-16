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"ПСЖ" розгромив "Монако і став чемпіоном Франції

"ПСЖ" розгромив "Монако і став чемпіоном Франції

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. У поєдинку 33-го туру чемпіонату Франції з футболу (Ліга 1) “ПСЖ” — “Монако” достроково визначився чемпіон нинішнього сезону, передає кореспондент УНН.

Джованні Ло Селсо закінчив голом атаку парижан у дебюті зустрічі. Кавані і Дані Алвес обігралися та увірвалися через центр штрафного, де бразилець асистував Ло Селсо. Через три хвилини “ПСЖ” подвоїв перевагу завдяки удару головою Кавані.

Гольову феєрію команди Емері продовжив Анхель Ді Марія. Аргентинець закинув м’яч за комірець Субашичу після передачі через себе Кавані — 3:0.

Четвертий м’яч побував у воротах “монегасків” завдяки верховому навісу Пасторе на Ло Селсо. Аргентинський півзахисник оформив дубль. Роні Лопес зумів розмочити рахунок до перерви, але після відпочинку “ПСЖ” продовжив погром “монегасків” — Ді Марія оформив дубль, забив Дракслер, а також м’яч у власну сітку зрізав Фалькао.

Як наслідок 7:1 завдяки чому парижани набрали 87 очок, відірвалися від “Монако” на 17 пунктів і зробили різницю між командами недосяжною.

Зауважимо, що у “Монако” перервалась 17-матчева безпрограшна серія.

Додамо також, “ПСЖ” став семикратним чемпіоном Франції, більше титулів вигравали тільки “Сент-Етьєн” — 10, “Марсель” — 9, “Монако” і “Нант” — по 8.

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