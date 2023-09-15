Провайдери ПРРО зустрілись за круглим столом з представниками держави. До чого готуватися бізнесу?

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“Помилки у проведенні фіскалізації – не є пріоритетним критерієм штрафів. Податкова з повагою відзначає тих ФОПів, які вже фіскалізувалися та видають чеки. В першу чергу, штрафи зачеплять тих підприємців, у яких не буде встановлено ПРРО/РРО. А ось ті, хто думає, що зможуть не фіскалізуватися, будуть під прицільним моніторингом”, — сказав Роман Добрянський, заступник начальника управління фактичних перевірок Департаменту податкового аудиту ДПС.

Головним предметом обговорення на зустрічі, був розвиток та перспективи ринку ПРРО. Це успішна державна реформа, яка впевнено доводить, як швидко діджиталізується український бізнес. За майже 2 роки обов’язкової фіскалізації, бізнес показав, що готовий виходити з тіні та видавати чеки, а держава в свою чергу, проявила максимальну підтримку. За орієнтовними даними, в Україні залишається нефіскалізованим менше 30% бізнесу.

“Без рограмних РРО ця реформа не відбулася би. Мені хотілося б, щоб ви всі ці страхи зняли, щоб ми з вами і з податковою відпрацювали такий механізм, який був би зрозумілим, прозорим, чітким”, — сказав Данило Гетманцев, голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Він зазначив, що кількість підключень програмних кас в півтора рази збільшилася, а до 1 жовтня ця цифра буде зростати.

“Проблема з ПРРО — це міф. Деякі учасники ринку породжують цілу купу міфів про можливість ухилення від оподаткування за рахунок програмних РРО, про те, що чеки втрачаються по дорозі до сервера податкової та про те, що їх можна переписати чи змінити. Мені здається, що це є основною перешкодою, основним ризиком. Ви повинні сконцентруватися якраз на розвіюванні цих міфів”, — пояснив депутат.

За словами Гетманцева, Кабінет міністрів повинен вирішити питання зловживань при роботі з РРО в офлайн-режимі.

В результаті зустрічі учасники домовилися створити загальну робочу групу для оперативного прийняття рішень в синергії держава - бізнес - провайдери ПРРО. А також погодили можливість запуску лотереї, яка сприятиме виходу бізнесу з тіні.