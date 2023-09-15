Провайдери ПРРО зустрілись за круглим столом з представниками держави. До чого готуватися бізнесу?

ukru
29 березня, 17:57 • 270022 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 355264 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 297013 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 332256 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 297543 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 218085 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 203100 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 163540 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 533233 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175449 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.4 м/с
88 %
746 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

30 березня, 11:03 • 160496 перегляди
США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

30 березня, 13:46 • 56377 перегляди
На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

30 березня, 13:56 • 67957 перегляди
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

14:51 • 76113 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

15:15 • 78995 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 390387 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 533236 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 567177 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 564296 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 464270 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 204134 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 355273 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 174352 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 165329 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 136306 перегляди
Актуальне
Провайдери ПРРО зустрілись за круглим столом з представниками держави. До чого готуватися бізнесу?

Провайдери ПРРО зустрілись за круглим столом з представниками держави. До чого готуватися бізнесу?

Київ • УНН

 • 244561 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. Державна податкова служба першочергово перевірятиме підприємців, які не встановили ПРРО/РРО. Мораторій на штрафи з 1 жовтня знімуть, відстрочок чекати не варто. Також у своєму підході щодо штрафів та перевірок податкова дотримуватиметься виключно справедливого та ризик-орієнтованого підходу. Про це йшла мова нещодавно в Києві, на зустрічі учасників асоціації провайдерів ПРРО з представниками держави та бізнесу, передає УНН.

Деталі

“Помилки у проведенні фіскалізації – не є пріоритетним критерієм штрафів. Податкова з повагою відзначає тих ФОПів, які вже фіскалізувалися та видають чеки. В першу чергу, штрафи зачеплять тих підприємців, у яких не буде встановлено ПРРО/РРО. А ось ті, хто думає, що зможуть не фіскалізуватися, будуть під прицільним моніторингом”, — сказав Роман Добрянський, заступник начальника управління фактичних перевірок Департаменту податкового аудиту ДПС.

Головним предметом обговорення на зустрічі, був розвиток та перспективи ринку ПРРО. Це успішна державна реформа, яка впевнено доводить, як швидко діджиталізується український бізнес. За майже 2 роки обов’язкової фіскалізації, бізнес показав, що готовий виходити з тіні та видавати чеки, а держава в свою чергу, проявила максимальну підтримку. За орієнтовними даними, в Україні залишається нефіскалізованим менше 30% бізнесу.

“Без рограмних РРО ця реформа не відбулася би. Мені хотілося б, щоб ви всі ці страхи зняли, щоб ми з вами і з податковою відпрацювали такий механізм, який був би зрозумілим, прозорим, чітким”, — сказав Данило Гетманцев, голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Він зазначив, що кількість підключень програмних кас в півтора рази збільшилася, а до 1 жовтня ця цифра буде зростати.

“Проблема з ПРРО — це міф. Деякі учасники ринку породжують цілу купу міфів про можливість ухилення від оподаткування за рахунок програмних РРО, про те, що чеки втрачаються по дорозі до сервера податкової та про те, що їх можна переписати чи змінити. Мені здається, що це є основною перешкодою, основним ризиком. Ви повинні сконцентруватися якраз на розвіюванні цих міфів”, — пояснив депутат.

За словами Гетманцева, Кабінет міністрів повинен вирішити питання зловживань при роботі з РРО в офлайн-режимі.

В результаті зустрічі учасники домовилися створити загальну робочу групу для оперативного прийняття рішень в синергії держава - бізнес - провайдери ПРРО. А також погодили можливість запуску лотереї, яка сприятиме виходу бізнесу з тіні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,550.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,814.34